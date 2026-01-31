Uppgifter: AIK har fått bud på talangen

AIK-talangen Linus Järeteg kan vara på väg bort.

Gnaget ska ha fått ett bud på 19-åringen från Lecce.

Spelaren väntas ta beslut i helgen enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

AIK säkrade upp den 19-årige talangen Linus Järeteg på ett kontrakt som sträcker sig över 2029 förra sommaren.

Redan nu så kan dock talangen vara på väg bort från Gnaget.

Sportbladet rapporterar nämligen nu att Serie A-klubben Lecce lagt ett första bud på mittfältaren.

Budet uppges vara ett lånebud som innehåller en köpoption och enligt uppgifterna är tanken att Järeteg till en början ska matchas i klubbens Primavera-lag.

19-åringen väntas ta beslut i helgen enligt tidningen.