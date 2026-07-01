Uppgifter: AIK intresserad av belgisk försvarare

AIK har tidigare visat intresse för Oskar Ågren.

Nu har klubben siktat in sig på belgaren Hervé Matthys, 30.

Detta enligt Expressen.

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Det pågår många förändringar i AIK:s spelartrupp. Zadok Yohanna är sedan tidigare såld, samtidigt som både Bersant Celina och Erik Flataker ryktas vara nära varsin flytt.

Men det är fräst i de bakre leden som gnaget sökt förstärkning. Det har tidigare rapporterats om bud på Gais-mittbacken Oskar Ågren, men någon affär har det inte blivit.

Nu har AIK kalibrerat om till det utländska spåret. Enligt Expressen har klubben siktat in sig på den belgiska mittbacken Hervé Matthys. 30-åringen är i dagläget klubblös efter att kontraktet med polska Motor Lublin gåt ut.

Den vänsterfotade försvararen spelade totalt 26 matcher för klubben den senaste säsongen. Han har sedan tidigare representerat klubbar som Exelsior, ADO Den Haag och Beerschot.