Uppgifter: AIK leder jakten på Matos

AIK kan värva från The Championship.

Enligt sajten Football Insider vill ”Gnaget” ha Sheffield Uniteds Alex Matos, 21.

Foto: Alamy

AIK slutade på en sjundeplats i allsvenskan i fjol. Klubben har sparkat tränaren Mikkjal Thomassen och är på jakt efter en ersättare. Samtidigt uppges ”Gnaget” vara ute efter en mittfältare.

Enligt sajten Football Insider leder AIK jakten på Sheffield Uniteds Alex Matos. 21-åringen uppges vara eftertraktad av flera klubbar samtidigt som han ska ha fört samtal med ”Gnaget”.

Matos anslöt till Sheffield United från Chelsea i somras. Engelsmannen noteras för åtta framträdanden i The Championship den här säsongen.