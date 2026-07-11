Uppgifter: AIK nära att sälja – storklubb jagar stjärnan

Aron Csongvai har varit en viktig del i AIK:s defensiv.

Nu är Saint-Etienne nära att köpa honom, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Aron Csongvai, 25, värvades in till AIK som en defensiv mittfältare man har till stor del fått spela i backlinjen. Nu rapporterar sajten Foot Mercato att ”Gnaget” är nära att sälja 25-åringen.

Enligt sajten är det franska Saint-Etienne som är på väg att köpa loss Csongvai från ”Gnaget” då en överenskommelse är nära. Ungraren kan skriva på för klassikerklubben inom de närmsta dagarna, enligt Foot Mercato.

Aron Csongvai noteras för ett mål och en assist på 12 matcher den här säsongen i allsvenskan. Hans avtal sträcker sig till och med 2027.