Uppgifter: AIK nära värvning av senegalesisk anfallstalang

AIK är nära en ny värvning.

Enligt Sportbladet är Norbert Gomis, en offensiv talang från Dakar FC, i slutförhandlingar med klubben.

AIK arbetar brett för att förstärka truppen inför säsongen 2026.



Nu uppger Sportbladet att Gnaget är nära att knyta till sig en av Senegals mest eftertraktade unga offensiva spelare.



Det handlar om Norbert Gomis, född 2008, som tillhör Dakar FC och är vänsterytter till sin grundposition men kan användas på samtliga tre offensiva platser.

AIK ska ha slutscoutat Gomis och befinner sig enligt uppgifterna i slutförhandlingar kring en övergång. Planen är att ha spelaren på plats någon gång under 2026, även om exakt tidpunkt ännu är oklar.

Om allt går enligt plan presenteras Norbert Gomis formellt under 2026.

Den unge anfallaren har redan gjort två landskamper för Senegals U20-landslag.