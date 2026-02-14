Uppgifter: AIK nobbade bud på Flataker

Erik Flataker hade kunnat lämna AIK nu i vinter.

Gnaget uppges nämligen ha nobbat ett bud på anfallaren.

Budet ska ha varit värt 20 miljoner kronor och ha kommit från Go Ahead Eagles.

Foto: Bildbyrån

Erik Flataker anslöt till AIK i somras och noterades för sju mål och en assist 19 matcher under hösten.

Nu kommer uppgifter om att han hade kunnat lämna redan efter ett halvår.

Expressen rapporterar nämligen nu att Go Ahead Eagles försökte värva anfallaren under vinterfönstret.

Den nederländska klubben ska ha kommit med ett bud värt 20 miljoner kronor, detta ska AIK dock ha nobbat och den nederländska klubben valde då att gå vidare med andra alternativ.

21-åringen har kontrakt med Gnaget över säsongen 2029.