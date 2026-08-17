Uppgifter: Serie A-klubb intresserade av Skoglund

Hampus Skoglund drar till sig intresse.

Nu kommer uppgifter om att Torino ska vara intresserade.

Hammarbys Hampus Skoglund. Foto: Bildbyrån

Hampus Skoglund har under det senaste året dragit till sig mycket intresse från flera olika klubbar, men han har stannat kvar i Hammarby.

Nu kommer uppgifter från Tuttomercatoweb som uppger att en serie A-klubb är intresserad av att värva Skoglund. Enligt sajten har Torino nu fått upp ögonen för den 22-årige högerbacken.

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Skoglund har även tidigare kopplats ihop med Lecce, som uppges ha följt hans utveckling. Sajten skriver dessutom att flera andra europeiska klubbar visar intresse för Hammarbyspelaren.

Skoglund har kontrakt med Hammarby till och med 2029.