Uppgifter: AIK och Sirius i kamp om allsvensk talang

Benjamin Laturnus är eftertraktad.

Enligt uppgifter visar både AIK och IK Sirius intresse för mittfältaren.

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Benjamin Laturnus, 22, lämnade Hammarby TFF för Örgryte IS inför säsongen. Mittfältaren har hittills svarat för ett mål på 20 framträdanden.

Nu kan Laturnus vara på väg att lämna Öis.

Enligt Expressen finns det intresse från både AIK och IK Sirius. Dessutom tittar norska Lilleström på mittfältaren. Tidningen uppger att Öis kan tänka sig att släppa Laturnus för tolv miljoner kronor.

Laturnus avtal med Örgryte sträcker sig över 2028.