Uppgifter: AIK överens om Kouame

AIK närmar sig en värvning av Inter Åbos Axel Kouame, 21.

Nu är klubbarna överens om en övergång.

Detta enligt Expressen.

Axel Kouame är nära att bli klar för AIK.

Enligt Expressen är Kouames klubb Inter Åbo och ”Gnaget” överens om en övergång för den offensive mittfältaren. Det enda som återstår uppges vara praktiska detaljer.

21-åringen väntas resa till Stockholm inom snar framtid för att genomföra läkarundersökning och senare skriv på för AIK.

Enligt Expressen landar affären på strax över tio miljoner kronor.

Kouame står noterad för fyra mål och nio assist på 21 matcher i den finska ligan den här säsongen.