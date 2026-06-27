Uppgifter: AIK på väg att sälja anfallare

Erik Flataker ser ut att lämna AIK.

Enligt uppgifter förhandlar ”Gnaget” med Go Ahead Eagles.

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Sedan José Riveiro tog över AIK har Erik Flataker haft det svårt att slå sig in i laget. Den norske forwarden noterades för sju framträdanden i allsvenskan under hösten, varav endast fem från start.

Nu rapporterar Expressen att Flataker är på väg bort. Enligt tidningen förhandlar AIK med Go Ahead Eagles, och den nederländska klubben sägs erbjuda en miljon euro, cirka elva miljoner kronor, för norrmannen.

Expressen uppger att AIK kommer att försöka höja priset på sin forward.

Flatakers avtal med ”Gnaget” sträcker sig över 2029.