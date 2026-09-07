Uppgifter: AIK-stjärnans flytt spricker

AIK:s Axel Kouame ryktades till saudiska Al-Ettifaq.

Nu ser övergången ut att kollapsa, enligt uppgifter.

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Förra veckan rapporterades det om att AIK:s Axel Kouame var nära en flytt till Al-Ettifaq i Saudiarabien. Övergångssumman uppgavs ligga på runt 40 miljoner kronor – men nu ser affären ut att kollapsa.

Enligt Expressen kräver Kouames representanter för höga lönevillkor. Något som den saudiska klubben inte vill matcha.

Samtidigt ska Kouame vilja lämna AIK och få till en flytt men det återstår att se då Al-Ettifaq inte kommer att lägga ett högre bud än 40 miljoner kronor, enligt tidningen.

Det saudiska transferfönstret stänger den 12 oktober.