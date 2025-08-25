Ladji Camara har gjort sitt i AS Monacos U19-lag.

Nu är han klar för en allsvensk klubb.

Detta i form av AIK, om man får tro Expressens uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Den 18-årige mittbackstalangen Ladji Camara har tillhört AS Monacos akademi sedan sommaren 2024.

Nu står dock fransmannen utan kontrakt – men kommer snart att skriva på ett nytt med en svensk klubb.

Det rapporterar åtminstone Expressen som redogör för att AIK vunnit dragkampen om talangen, som bland annat tackade nej till Olympique de Marseille.

Enligt uppgifterna kommer Camara att skriva på ett avtal över ett år med option på ytterligare två år. Vad gäller övergångssumma kommer mittbacken gratis, då hans avtal med Monaco har löpt ut.

Vidare sägs 18-åringen inleda med AIK:s P19-lag för att sedan stegras in i A-laget där de hoppas att Camara kan etablera sig.