Uppgifter: AIK värvar Hervé Matthys

AIK ser ut att ha gjort klart med en ny förvarare.

Enligt Aftonbladet har klubben gjort klart med belgaren Hervé Matthys.

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AIK har just nu stor ruljans i spelartruppen. Flera viktiga pjäser har lämnat samtidigt som laget saknar ett par spelare på grund av skador, inte minst i backlinjen.

Nu ser klubben ut att ha gjort klart med en förstärkning. Enligt Aftonbladet är den belgiska försvararen Hervé Matthys klar för klubben. Om ingenting oförutsägbart sker kommer nyförvärvet presenteras de närmaste dagarna.

30-åringen kommer som bosman efter att hans kontrakt med polska Motor Lublin gått ut. Matthys har tidigare representerat klubbar som Excelsior, ADO Den Haag och Beerschot.