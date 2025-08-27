Hon var inte helt säker på att fortsätta sin karriär som fotbollspelare.

Nu har Linda Sembrant gjort sitt val – och kommer att skriva på för AIK.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån.

Sommarens EM-slutspel i Schweiz blev det sista Linda Sembrant, 38, gjorde för landslaget.

Sedan dess har det inte stått klart huruvida det förre Bayern München-proffsets karriär var över eller inte, fram till nu.

Får man tro Sportbladets uppgifter kommer Sembrant att skriva på för AIK inom kort. Vidare sägs Sembrant nyligen ha fotats i den svartgula dressen och övergången kommer att bli officiellt inom kort.

Linda Sembrant står noterad för 158 landskamper med Sverige och hon har tidigare spelat för klubbar som Montpellier, Juventus, AIK, Tyresö och Kopparbergs Göteborg i Damallsvenskan.