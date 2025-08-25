Uppgifter: AIK-värvningen spricker

Ivo Mamminis övergång till AIK ser ut att spricka.

Enligt Expressen klarade den argentinske anfallaren inte läkarundersökningen.

AIK uppges ha bestämt sig för att gå vidare med andra spår.

Det var i slutet av förra veckan som Expressen rapporterade att AIK var nära att göra klart med en ny anfallare. Enligt tidningen hade ”Gnaget” nått en muntlig överenskommelse med argentinska Gimnasia om den 22-åriga anfallaren Ivo Mammini. Argentinaren rapporterades redan i fredags befinna sig i Stockholm för att genomgå medicinska tester.

Nu rapporterar samma tidning att Mammini inte har klarat den obligatoriska läkarundersökningen, och att affären därmed spricker. AIK uppges i stället ha beslutat sig för att gå vidare med andra alternativ på anfallspositionen.

– Ja. Det gör vi, säger rekryteringschefen Fredrik Wisur Hansen till Fotbollskanalen.

Nära Kouamé

Samtidigt uppges AIK vara nära en övergång för Axel Kouamé, 21, från Inter Åbo. Enligt finska MTV är förhandlingarna långt gångna och prislappen väntas landa på omkring en miljon euro (motsvarande omkring 11,1 miljoner kronor).

– Vi får se om det löser sig, säger Wisur Hansen.