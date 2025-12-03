Uppgifter: Ajax intresserade av Henrik Rydström

Ajax är intresserade av Henrik Rydström.

Det uppger Expressen.

Foto: Bildbyrån

Den före detta Malmö FF-tränaren Henrik Rydström fick lämnade klubben tidigare i år och står fortsatt utan uppdrag.

Nu uppger Expressen att Ajax kan vara intresserade av Henrik Rydström. 49-åringen ska vara en på listan på möjliga kandidater att ta över klubben efter tränare John Heitinga som fick sparken för drygt tre veckor sedan.

Ajax ligger just nu på femte plats med 23 poäng efter 14 omgångar i Eredivisie.