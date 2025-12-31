Uppgifter: Aké nobbar Premier League-klubben

Nathan Aké har ryktats bort från Manchester City.

Men den nederländske försvararen har nu nobbat West Ham.

Detta enligt brittiska Talksport.

Foto: Bildbyrån

Nathan Aké har varit öppen för att lämna Manchester City. Den här säsongen har mittbacken endast noterats för åtta framträdanden och det hr börjat ryktas om intresse från andra klubbar.

Uppgifter från Spanien gör gällande att Barcelona vill ersätta den skadade Andreas Christensen med Aké.

Nu rapporterar Talksport att nederländaren har nobbat West Ham. Aké är villig att lämna City men han vill inte gå till en klubb som är inblandad i en nedflyttningsstrid.

samtidigt följer både Bournemouth och Crystal Palace 30-åringens situation.