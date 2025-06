Uppgifter: Al-Hilal väntar på Theo Hernández godkännande

Theo Hernández har ryktats bort från Milan – och till saudiska Al-Hilal.

Nu har samtalen mellan de två klubbarna gått framåt.

Detta samtidigt som fransmannen inte har bestämt sig kring en potentiell flytt.

Theo Hernández AC Milan har haft en tung säsong och fransmannen ser ut att lämna den italienska storklubben.



Sedan tidigare har transferjournalisten Fabrizio Romano gjort gällande att Al-Hilal är intresserade av att värva ytterbacken. Den saudiska klubben ska vara i direkt kontakt med Milan och ses som en prioritet inför sommarens transferfönster.



De samtalen sägs nu ha gått framåt sedan förra veckan – men de väntar fortfarande på en stor sak.



Det är 27-åringens beslut kring sin egen framtid. Fabrizio Romano skriver nämligen att Hernández fortsatt inte har bestämt sig kring om han vill flytta till Saudiarabien, vilket är det som kommer att avgöra denna affär.



Theo Hernández kontrakt med Milan går ut under sommaren 2026. Totalt sett står han noterad för spel i 262 matcher med Serie A-klubben.

