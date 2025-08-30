Uppgifter: Ålborg visar intresse för Tiedemann Hansen

Benjamin Tiedemann Hansen kan lämna AIK.

Nu rapporterar Sportbladet att danska Ålborg visar intresse för mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Benjamin Tiedemann Hansen kom till AIK från Molde i december 2023 och skrev då ett tvåårskontrakt.



Han har sedan dess fått mycket speltid – fram till i år. Den senaste tiden har han tappat sin plats i startelvan och fått göra få inhopp.



Enligt Sportbladets uppgifter planerar AIK inte att förlänga hans avtal.

Samma tidning skriver att danska Ålborg ska vara intresserade av att plocka in mittbacken, som har kontrakt fram till årsskiftet och därmed kan lämna gratis. Även andra danska klubbar uppges följa situationen.

Var Tiedemann Hansen hamnar återstår att se. Ålborg ligger för närvarande nia i Superligan efter åtta spelade omgångar.



31-åringen har hunnit spela 56 matcher, gjort fyra mål och stått för en assist i den svartgula tröjan.