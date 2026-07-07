Uppgifter: Alex Timossi Andersson lämnar BP

Alex Timossi Andersson ser ut att lämna BP.

Enligt Expressen ska han vara överens med polska Slask Wroclaw.

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Alex Timossi Andersson ser ut att lämna BP. Enligt Expressen är 25-åringen överens med polska Slask Wroclaw, som är nykomling i högstaligan inför den kommande säsongen.

Enligt uppgifterna är affären i princip klar och den snabbfotade högerspringaren väntas presenteras av sin nya klubb inom kort.

Timossi Andersson anslöt till BP från nederländska Heerenveen inför säsongen 2023 och har sedan dess gjort 89 matcher i klubbens tröja.