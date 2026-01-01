Uppgifter: Alibek Aliev till utländsk storklubb

Alibek Aliev har lämnat Östers IF.

Nu ser karriären ut att fortsätta i Rumänien.

Enligt fotbolltransfers.com är han klar för CFR Cluj.

Foto: Bildbyrån

Alibek Aliev noterades för sju mål och två assist i allsvenskan den gångna säsongen när Östers IF åkte ur.

Sedan tidigare står det dock klart att anfallaren inte följer med ned i superettan och nu kommer uppgifter om att karriären fortsätter i Rumänien.

Fotbolltransfers.com rapporterar nämligen nu att anfallaren är klar för den rumänska storklubben CFR Cluj.

Han uppges vara på plats för läkarundersökning och sker inget oförutsett så väntas övergången bli officiell inom de närmaste dagarna.