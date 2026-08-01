Uppgifter: Allsvenska klubbar jagar dansk talang

Noah Ibsen, 20, är eftertraktad.

Flera allsvenska klubbar jagar den danske försvararen, enligt Tipsbladet.

Noah Ibsen har utmärkt sig i AB i den danska andradivisionen. Den 20-årige försvararens succé har uppmärksammats i Sverige.

Enligt sajten Tipsbladet visar flera allsvenska klubbar intresse för Ibsen.

Den två meter långe dansken debuterade för AB 2024 och noteras för totalt två mål och två assist på 43 matcher i A-laget.