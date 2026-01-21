Uppgifter: Allsvenskt intresse för Uchino

Brøndby vill låna ut Kotaro Uchino, 21.

Då finns det allsvenska klubbar som vill plocka in japanen.

Det rapporterar Tipsbladet.

Foto: Alamy

Kotaro Uchinos dagar i Brøndby kan vara räknade. Enligt danska Tipsbladet vill Brøndby låna ut den japanske anfallaren.

Tipsbladet uppger att det finns ett stort intresse för Uchino där exemplevis klubbar från England och Belgien vill ha honom.

Samtidigt ska även ”flera allsvenska klubbar”, som inte namnges, visat intresse för Uchino. Brøndby vill, enligt Tipsbladet, endast släppa 21-åringen om det är på lån.

Kotaro Uchino har gjort fem A-landskamper för Japan.





