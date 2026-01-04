Uppgifter: Real Madrid jagar Gravenberch

Real Madrid kan komma att göra en satsning på Ryan Gravenberch.

Tränaren Xabi Alonso ska personligen vilja knyta 23-åringen till laget.

Real Madrid har satt siktet på Ryan Gravenberch, 23, enligt uppgifter från den spanska sajten Fichajes.



Mittfältaren, som spelar i Liverpool, ska ha fångat intresset hos nyblivne Real-tränaren Xabi Alonso, som redan under hösten uppges ha uttryckt sitt intresse för holländaren.

Enligt rapporterna är Madrid redo att erbjuda omkring 120 miljoner euro (cirka 1,3 miljarder kronor) för att värva Gravenberch. Liverpool har hittills inte visat någon vilja att sälja, men ett tillräckligt generöst bud kan göra att klubben överväger ett byte.



Xabi Alonso ska enligt uppgifterna aktivt driva på för att få in Gravenberch i Real Madrid-truppen.

Gravenberch skrev på för Liverpool sommaren 2023 och har sedan dess gjort åtta mål och nio assist på 109 tävlingsmatcher. På landslagsnivå har han noterats för ett mål och två assist på 24 matcher för Holland.



Hans nuvarande kontrakt med den engelska klubben sträcker sig till sommaren 2028.