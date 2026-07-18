Uppgifter: Amad Diallo ser ut att stanna i United

Amad Diallo drar till sig intresse från många klubbar.

Nu uppger transferjournalisten Fabrizio Romano att han ser ut att stanna i Manchester United.

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Manchester Uniteds Amad Diallo har dragit till sig intresse från flera klubbar, vilket transferjournalisten Fabrizio Romano uppger.

Men det ser inte ut som att det blir någon flytt i sommar.

Romano uppger att Manchester United har lämnat ett tydligt besked kring den 24-årige ivorianen och det är att han är inte till salu. Klubben ska inte ha några planer på att sälja yttern under det kommande transferfönstret.

Diallo har tillhört Manchester United sedan vintern 2021 och har kontrakt med klubben till 2030.