Uppgifter: Amorim intresserad av Inter-stjärnan

Ruben Amorim vill stärka truppen i Manchester United.

Tränaren spanar på Inters försvarare Federico Dimarco.

Det rapporterar Tuttosport.

Foto: Alamy

Manchester United har haft en svajig inledning på säsongen. Tränaren Ruben Amorim som är pressad uppges vara intresserad av att förstärka i försvaret.

Enligt italienska Tuttosport är United intresserat av Inters vänsterback Federico Dimarco. Närmare bestämt är det Amorim som är en stor beundrare av 27-åringen och hoppas kunna värva honom. Något de misslyckades med ifjol.

Samtidigt är Dimarco tydlig med att han vill bli kvar i Inter och skriva på ett nytt kontrakt. Även klubbens ledning jobbar på en förlängning till 2029 för Dimarco.

27-åringens nuvarande kontrakt med Inter löper ut sommaren 2027.