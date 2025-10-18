Uppgifter: Amorim intresserad av Inter-stjärnan
Ruben Amorim vill stärka truppen i Manchester United.
Tränaren spanar på Inters försvarare Federico Dimarco.
Det rapporterar Tuttosport.
Manchester United har haft en svajig inledning på säsongen. Tränaren Ruben Amorim som är pressad uppges vara intresserad av att förstärka i försvaret.
Enligt italienska Tuttosport är United intresserat av Inters vänsterback Federico Dimarco. Närmare bestämt är det Amorim som är en stor beundrare av 27-åringen och hoppas kunna värva honom. Något de misslyckades med ifjol.
Samtidigt är Dimarco tydlig med att han vill bli kvar i Inter och skriva på ett nytt kontrakt. Även klubbens ledning jobbar på en förlängning till 2029 för Dimarco.
27-åringens nuvarande kontrakt med Inter löper ut sommaren 2027.
