Uppgifter: Amorim kan bli aktuell för nytt jobb

Ruben Amorim fick sparken av Manchester United i början av 2026. Sedan dess har den portugisiske tränaren varit arbetslös.

Enligt The Sun, som hänvisar till portugisisk media, kan Amorim nu vara aktuell för en återkomsten som tränare. Den brittiska tidningen gör gällande att 41-åringen kan ta över Benfica om den nuvarande tränaren José Mourinho lämnar.

Samtidigt är både Amorim och Mourinho kandidater till att ta över portugisiska landslaget efter sommarens VM.

Ruben Amorim har tidigare varit tränare i Benficas rival Sporting.