Uppgifter: Amorim vill värva mittfältare från Sporting

Han har själv varit tränare för klubben.

Nu vill Manchester United-tränaren Ruben Amorim värva från Sporting.

Detta i forma av danske Morten Hjulmand, enligt TEAMtalk.

Foto: Bildbyrån

Ruben Amorim uppges vilja förstärka sin trupp under vinterfönstret, och detta i form av en mittfältare.

Enligt TEAMtalk finns denna i hans tidigare klubb, Sporting, och heter Morten Hjulmand.

Enligt uppgifterna eftersöker portugisen en ledare på mittfältet och anser den danske 26-åringen vara en perfekt match.

Vad gäller priset ska Sporting kräva omkring 50 miljoner euro, eller 546 miljoner kronor, och Manchester United ska vara beredda att slanta upp.

Morten Hjulmand har spelat för Sporting sedan sommaren 2023 och har tidigare spelat för klubbar som FC Köpenhamn och Lecce.