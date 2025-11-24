Uppgifter: Anes Mravac klar för Middlesbrough

Kim Hellberg och David Selini är enligt uppgifter klara för Middelsbrough.

Nu uppger Expressen att MFF-tränaren Anes Mravac följer med.

Foto: Bildbyrån

Fotbollskanalen kunde nyss rapportera att Kim Hellberg och David Selini har rest till London för att skriva på för Middlesbrough.

Nu kommer Expressen med uppgifter om att Malmö FF:s interimtränare Anes Mravac är aktuell för att ingå i Hellbergs nya stab. Enligt uppgifterna ska han flyga ner i december. Uppgifterna säger även att Mravac och klubben är överens vilket innebär att trion återförenas.

Anes Mravac kommer avsluta säsongen i Malmö FF.