Uppgifter: Anes Mravac klar för Middlesbrough
Kim Hellberg och David Selini är enligt uppgifter klara för Middelsbrough.
Nu uppger Expressen att MFF-tränaren Anes Mravac följer med.
Fotbollskanalen kunde nyss rapportera att Kim Hellberg och David Selini har rest till London för att skriva på för Middlesbrough.
Nu kommer Expressen med uppgifter om att Malmö FF:s interimtränare Anes Mravac är aktuell för att ingå i Hellbergs nya stab. Enligt uppgifterna ska han flyga ner i december. Uppgifterna säger även att Mravac och klubben är överens vilket innebär att trion återförenas.
Anes Mravac kommer avsluta säsongen i Malmö FF.
