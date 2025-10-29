Uppgifter: Anfallaren kan flytta hem – ses som drömvärvning

Richarlison ryktas bort från Tottenham Hotspur.

Blir det en flytt så kan det bli hem till Brasilien.

Han uppges nämligen vara aktuell för Flamengo.

Foto: Bildbyrån

Richarlisons framtid i Tottenham Hotspur är osäker.

Anfallaren har ryktats bort från Londonklubben den senaste tiden och nu kommer nya uppgifter gällande hans framtid.

Om det blir en flytt för anfallaren så kan det bli så att han vänder hem.

Brasilianske journalisten Fabricio Lopes rapporterar nu att Richarlison ses som en drömvärvning för den brasilianska storklubben Flamengo.

28-åringen har kontrakt med Spurs fram till sommaren 2027.