Uppgifter: Arne Slot aktuell att ta över Nederländerna

Nederländerna står utan förbundskapten.

Detta efter VM-fiaskot.

Nu kommer uppgifter om att Arne Slot kan vara en kandidat.

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Ronald Koeman avgick som förbundskapten för Nederländerna efter uttåget i sextondelsfinalen.

Nu kommer uppgifter från transferjournalisten Nicolo Schira om en ny kandidat.

Han menar att den förre Liverpool-tränaren Arne Slot kan ta över uppdraget som förbundskapten. Han nämner även förre Manchester United-tränaren Erik ten Hag som ett alternativ.