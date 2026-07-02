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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Arne Slot aktuell att ta över Nederländerna

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Nederländerna står utan förbundskapten.
Detta efter VM-fiaskot.
Nu kommer uppgifter om att Arne Slot kan vara en kandidat.

Foto: Bildbyrån

Ronald Koeman avgick som förbundskapten för Nederländerna efter uttåget i sextondelsfinalen.

Nu kommer uppgifter från transferjournalisten Nicolo Schira om en ny kandidat.

Han menar att den förre Liverpool-tränaren Arne Slot kan ta över uppdraget som förbundskapten. Han nämner även förre Manchester United-tränaren Erik ten Hag som ett alternativ.

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