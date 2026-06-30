Beskedet: Koeman avgår som förbundskapten

Nederländerna föll mot Marocko i sextondelsfinal.

Nu avgår förbundskaptenen Ronald Koeman.

Det meddelar han på Instagram.

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Det blev ingen VM-succé för Nederländerna Efter att ha tagit sig vidare ur gruppspelet tog det stopp mot Marocko på straffar i sextondelen.

Knappt ett dygn senare meddelar förbundskaptenen Ronald Koeman att han lämnar sitt uppdrag som förbundskapten.

”I natt fattade jag beslutet att avsluta min tid som förbundskapten för Nederländernas landslag”, skriver Koeman på Instagram.

”Det gör ont att min tid landslaget slutar på det här sättet. Vi alla drömde om ett VM där vi skulle skriva historia. Det lyckades vi inte med. Ingen är mer besviken över det än jag. Som förbundskapten bär man det ansvaret. Det har jag alltid känt, och det kommer jag alltid att göra”.

Koeman tog över som förbundskapten 2023 och avtalet med Nederländerna sträcker i grunden ut den sista juli 2026.

63-åringen har tidigare basat över klubbar som Barcelona och Everton.