Uppgifter: Arnor Sigurdsson nära grekisk klubb

Arnor Sidurdssons sejour i Malmö FF har blivit allt annat än lyckad.

Nu är islänningen nära en flytt till Kalamata FC, enligt grekiska medier.

Sigurdsson. Foto: Bildbyrån

Arnor Sigurdsson kom som en prestigevärvning till Malmö FF inför säsongen 2025. Ett och ett halvt år senare står det klart att övergången blev en flopp av det grövre slaget.

Islänningen har endast startat sex matcher för MFF sedan ankomsten och nu talar precis allt för en flytt bort från Skåne.

En flytt till Grekland ser ut som det mest troliga i dagsläget. Enligt grekiska Gazzetta är nykomlingen Kalamata FC nära att knyta till sig islänningen. Sajten för gällande att klubben befinner sig i långt gångna förhandlingar med Sigurdssons representanter.

Arnor Sigurdsson fick sitt stora genombrott i IFK Norrköping 2018. Förutom en återkomst till Peking 2022 har mittfältaren representerat klubbar som CSKA Moskva, Venezia och Blackburn Rovers.

Därtill har 27-åringen spelat 36 landskamper för Island.