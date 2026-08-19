Uppgifter: Arsenal agerar i mittbackskrisen

William Saliba och Jurrien Timber är skadade. Då agerar Premier League-mästarna.

Enligt The Athletic är Arsenal nära en överenskommelse om Ezri Konsa.

Ezri Konsa, Foto: Bildbyrån

Arsenal dras med skadeproblem u backlinjen inför helgens Premier League-start. Både Jurrien Timber och William Saliba är skadade, vilket får Mikel Arteta att agera på mittbackspositionen.



Enigt The Athletic är Arsenal nära en överenskommelse med Aston Villa om att knyta till sig Ezri Konsa. Mittbacken kan spela även som högerback, och representerade och var med när England tog brons i sommarens VM-slutspel.



Fabrizio Romano hävdar i sin tur att Konsa kommit överens med Arsenal om de personliga villkoren, så om inget oförutsägbart händer väntas 28-åringen presenteras av ”Gunners” inom kort.



På fredag inleder Arsenal ligasäsongen hemma mot Coventry City.