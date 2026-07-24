Uppgifter: Arsenal budar på Bruno Guimaraes

Newcastle United kan snart tappa sin lagkapten.

Enligt BBC är Arsenal redo att lägga bud på Bruno Guimaraes.

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Bruno Guimaraes har utvecklats till en publikfavorit på St James’s Park under sina fem säsonger i Newcastle United. Nu kommer fansen sannolikt bli besvikna.

Arsenal är enligt BBC i färd med att lägga ett första bud på 70 miljoner pund (cirka 900 miljoner kronor) för den brasilianska mittfältaren. Newcastle ska däremot inte vara villiga att sälja. Klubben har redan tappat Sandor Tonali till Spurs och är inte sugna på att tappa ytterligare en viktig pjäs.

Arsenal är inte bara ute efter Guimaraes. Även Ezri Konsa och Julian Alvarez har kopplats samman med de engelska mästarna under sommaren.

Bruno Guimaraes kontrakt med Newcastle United går ut i juni 2028.