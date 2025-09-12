Uppgifter: Arsenal erbjuder Saliba ett femårskontrakt

Han har spelat i klubben sedan 2019.

Nu vill Arsenal förlänga med mittbacken William Saliba.

Detta uppger Footmercato – som skriver att fransmannen har blivit erbjuden ett kontrakt på fem nya år.

Foto: Bildbyrån

Arsenal har värvat för stora pengar detta sommarfönster och bland annat plockat in spelare som Viktor Gyökeres och Eberechi Eze.

När sommarfönstret nu har stängt jobbar sportchef Andrea Berta på att säkra upp redan befintliga spelare i truppen.

En av dessa är mittbacken William Saliba, som kom till klubben 2019.

Under den senaste tiden har 24-åringen ryktats vara av intresse för Real Madrid som sägs ha velat värva honom. Nu gör Arsenal vad man kan för att förlänga hans kontrakt.

Enligt sajten Footmercato har London-klubben erbjudit Saliba ett nytt kontrakt – som sträcker sig över fem år. Fransmannens nuvarande avtal går ut år 2027 och Arsenal hoppas alltså förlänga med honom till och med 2030.

Vidare sägs Saliba själv vara inställd på fortsatt spel i Premier League-klubben och förhandlingar om det nya kontraktet pågår i dagsläget.



