Uppgifter: Arsenal kan gå för Ademola Lookman

Han har uttryckt en önskan om att lämna Atalanta.

Nu följer Arsenal engelsmannens situation.

Det uppger The Sun.

Atalantas Ademola Lookman har den senaste tiden kopplats ihop med en flytt till Serie A-konkurrenten Inter. Milanoklubben uppges ha lagt flera bud på engelsmannen – samtidigt som Bergamo-klubben ska ha nobbat samtliga.

Förra veckan meddelade Lookman själv att han har lämnat in en begäran om att få lämna Atalanta och kort därefter gjorde uppgifter gällande att han vägrar träna med laget.

Nu uppger engelska The Sun att Arsenal följer den offensiva pjäsens situation och kan vara beredda att kapa värvningen framför ögonen på Inter. Detta kommer dock att hända om värvningsförsöket av Crystal Palace Eberechi Eze misslyckas.

Vidare sägs även Napoli och Atletico Madrid följa 27-åringen och kan tänkas gå för en värvning.

Vad gäller övergångssumma sägs Bergamo-klubben kräva 50 miljoner euro, eller 560 miljoner kronor, för att släppa Lookman.

Ademola Lookman har tillhört Atalanta sedan 2022 och står noterad för totalt 52 mål och 25 assist på 118 tävlingsmatcher för klubben.

