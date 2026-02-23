Uppgifter: Arsenal leder jakten på spanske talangen

Den unge spanske försvararen Ivan Fresneda drar till sig en hel del intresse.

Flera Premier League-klubbar uppges vilja ha honom och Arsenal sägs leda jakten.

Foto: Bildbyrån

Sporting Lissabons unge försvarare Ivan Fresneda har stått för en fin säsong i Portugal och detta har medfört intresse.

Premier League-klubbar såsom Arsenal, Manchester City och Newcastle United sägs vara intresserade.

Det är spanska Fichajes som kommer med uppgifterna och enligt sajten så är det ligaledarna Arsenal som sägs ligga bäst till gällande en värvning av högerbacken.

Dan spanska U21-landslagsmannen står noterad för ett mål på 19 matcher i den portugisiska ligan den här säsongen.