Uppgifter: Arsenal och Besiktas överens kring Trossard

Leandro Trossard, 31, ser ut att lämna Arsenal.

The Athletic uppger att Londonklubben och Besiktas är överens om en övergång.

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Leandro Trossard kan vara på väg bort från Arsenal. Den 31-årige belgaren, som har ett år kvar på sitt kontrakt, uppges enligt The Athletic vara nära en övergång till Beşiktaş.

Enligt uppgifterna har klubbarna kommit överens om en övergång värd 20 miljoner euro, motsvarande drygt 220 miljoner kronor. Affären är dock ännu inte slutförd då parterna fortfarande förhandlar om spelarens personliga villkor.

Trossard noterades för 31 ligamatcher under den gångna säsongen, där han bidrog med sex mål och sex assist när Arsenal säkrade Premier League-titeln.

Sedan flytten från Brighton & Hove Albion har belgaren spelat totalt 174 matcher i Arsenal-tröjan.