Uppgifter: Arsenal och City jagar PL-succén

Iliman Ndiaye, 26, är eftertraktad.

Enligt uppgifter visar både Arsenal och Manchester City intresse för Everton-stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Iliman Ndiaye stod för en stark föregående säsong i Premier League. Den 26-årige yttern svarade för sex mål och tre assist på 32 matcher för Everton.

Enligt sajten Talksport är intresset för Ndiaye stort. Både Arsenal och Manchester City sägs vara ute efter honom.

Talksport uppger att om Arsenal går bet på förstahandsvalet Julian Alvarez kommer de att sikta in sig på Ndiaye.

26-åringens kontrakt med Everton löper ut sommaren 2029.