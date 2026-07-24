Uppgifter: Arsenal och Spurs i kamp om norske VM-stjärnan

Antonio Nusa, 21, är eftertraktad.

Både Arsenal och Tottenham Hotspur visar intresse för norrmannen, enligt uppgifter.

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Antonio Nusa var en del av det norska landslaget som tog sig till kvartsfinal i VM. 21-åringen fick göra drygt 20 minuter i uttåget mot England och han spelade i varje match under mästerskapet samt svarade för ett mål.

Till vardags huserar Nusa i tyska RB Leipzig – men frågan är hur länge det varar. Enligt The Sun visar flera storklubbar intresse för norrmannen.

Tidningen uppger att både Arsenal och Tottenham Hotspur är beredda att mötas i en ”strid” om Nusa. Arsenal sägs invänta en försäljning av Martinelli innan de kan göra ett värvningsförsök på norrmannen.

Spurs behöver, enligt The Sun, rensa ut sin trupp innan de kan lägga ett bud. Leipzigs prislapp på Nusa uppges ligga på 51 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 661 miljoner kronor.

Nusas avtal med Leipzig sträcker sig till sommaren 2029.