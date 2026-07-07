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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Arsenal plockar in ny målvakt

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Illan Mesliers kontrakt med Leeds löpte ut i juni.
Nu ansluter målvakten till Arsenal, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Arsenal ser ut att ha hittat en andrekeeper. Enligt ansedda The Athletic har ”Gunners” säkrat upp Illan Meslier, 26, på en fri transfer.

Den franske målvakten kommer senast från Leeds. Hans avtal med Yorskshire-klubben löpte ut i i juni.

I Arsenal finns David Raya, som är förstavalet mellan stolparna.

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