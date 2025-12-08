Uppgifter: Arsenal redo att utmana Real Madrid om värvning

Juventus-stjärnan Kenan Yildiz fortsätter dra till sig intresse.

Nu uppges Arsenal vara beredda att kliva in i kampen med Real Madrid om 20-åringen.

Foto: Bildbyrån

Kenan Yildiz har imponerat en hel del i Juventus, framförallt ifjol och detta har lett till att det ryktas en del kring 20-åringen.

Framförallt har det ryktats en hel del om att Real Madrid ska vara intresserade, men nu ser den spanska storklubben ut att få konkurrens.

Goal rapporterar nämligen nu om att Arsenal är beredda att ge sig in i kampen med den spanska storklubben.

Tidigare har det rapporterats att Real Madrid är redo att betala 100 miljoner euro för 20-åringen (lite mer än en miljard kronor).

Det som ser ut att kunna öppna för en affär är att Juventus och Yildiz ännu inte kunnat komma överens om ett nytt avtal.

Hans nuvarande avtal sträcker sig fram till sommaren 2029.

Tidigare har även storklubbar som Manchester United och Chelsea uppgetts vara intresserade av yttern.

