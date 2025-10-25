Uppgifter: Real Madrid redo med stora pengar för Yildiz

Kenan Yildiz fortsätter att dra till sig intresse.

Nu uppges Real Madrid vara beredda med stora pengar för 20-åringen.

Storklubben är redo att betala 100 miljoner euro för talangen.

Foto: Bildbyrån

Underbarnet Kenan Yildiz imponerar i Juventus och det ryktas flitigt kring hans framtid.

Det har tidigare rapporterats om intresse från Premier League och då främst Chelsea, samtidigt har det även nyligen kommit uppgifter om att Juventus vill förlänga med honom.

Samtidigt har det nu den senaste tiden börjat spekuleras kring att Xabi Alonso och Real Madrid vill plocka in talangen och den spanska jätten sägs vara redo med stora pengar.

Fichajes rapporterar nämligen nu att Real Madrid är villiga att betala 100 miljoner euro (lite mer än en miljard kronor) för 20-åringen.

20-åringen som i dagsläget sitter på ett kontrakt fram till sommaren 2029 står den här säsongen noterad för två mål och fyra assist på nio matcher.