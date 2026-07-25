Uppgifter: Arsenal tittar på Vinicius Junior

Arsenal vill stärka truppen inför säsongen.

De engelska mästarna tittar på Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior, enligt uppgifter.

Foto: Alamy

Arsenal har nyligen plockat in yttern Christos Tzolis inför säsongen. Nu tittar de regerande Premier League-mästarna på en ny offensiv värvning.

Enligt ansedda The Athletic följer Arsenal Real Madrids Vinicius Junior. Den brasilianske stjärnan har tidigare velat lämna ”Los Blancos” men är alltjämt kvar i klubben.

The Athletic uppger att det ännu inte har tagits någon kontakt mellan klubbarna.

Vinicius Junior noteras för 128 mål på 375 matcher i Real Madrid. Hans avtal sträcker sig till sommaren 2027.