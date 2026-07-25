Uppgifter: Arsenal tittar på Vinicius Junior
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Arsenal vill stärka truppen inför säsongen.
De engelska mästarna tittar på Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior, enligt uppgifter.
Arsenal har nyligen plockat in yttern Christos Tzolis inför säsongen. Nu tittar de regerande Premier League-mästarna på en ny offensiv värvning.
Enligt ansedda The Athletic följer Arsenal Real Madrids Vinicius Junior. Den brasilianske stjärnan har tidigare velat lämna ”Los Blancos” men är alltjämt kvar i klubben.
The Athletic uppger att det ännu inte har tagits någon kontakt mellan klubbarna.
Vinicius Junior noteras för 128 mål på 375 matcher i Real Madrid. Hans avtal sträcker sig till sommaren 2027.
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