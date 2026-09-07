Uppgifter: Arsenal vill förlänga med Rice

Arsenal vill förlänga med Declan Rice.

Enligt transferexperten Nicolò Schira siktar Londonklubben på att säkra upp stjärnan till 2031.

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Declan Rice har kontrakt med Arsenal till 2028. Nu vill Londonklubben förlänga avtalet med den engelske mittfältaren, uppger transferexperten Nicolò Schira.

Enligt Schira vill Arsenal säkra upp 27-åringen till 2031. Samtidigt uppges Rice ha nobbat lukrativa erbjudanden från Saudiarabien under de senaste månaderna.

Rice har varit en nyckelspelare för Arsenal sedan flytten från West Ham sommaren 2023. Totalt har han noterats för 21 mål och 32 assist på 162 tävlingsmatcher för ”The Gunners”.