Uppgifter: Arsenal vill värva United-duo

Arsenal vill plocka från Manchester Uniteds akademi.

Enligt uppgifter visar ”Gunners” intresse för James Scanlon och Habeeb Ogunneye.

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Arsenal fortsätter att värva inför Premier League-premiären. Nyligen rapporterades det om att Londonklubben var nära mittbacken Ezri Konsa från Aston Villa.

Enligt The Athletic vill Arsenal förstärka ytterligare på försvarspositionen. Arsenal kikar nämligen på Habeeb Ogunneye som tillhör Manchester Uniteds akademi.

Dessutom visar de intresse för yttern James Scanlon, som även han är en United-produkt.

Varken Ogunneye eller Scanlon har gjort A-lagsdebut i United.

Arsenal inleder säsongen mot Coventry på fredagen.