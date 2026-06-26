Uppgifter: Arsenals jättebud nobbat – vill behålla stjärnan

Arsenal har presenterat ett bud på Bruno Guimarães.

Men Newcastle United sätter stopp direkt, enligt uppgifter.

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Arsenal är på jakt efter en ny central mittfältare. De regerande Premier League-mästarna har närmat sig Newcastle-stjärnan Bruno Guimarães, enligt transfergurun Fabrizio Romano.

Arsenal uppges ha presenterat ett bud på 55 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 700 miljoner kronor. Newcastle tackade nej till erbjudandet direkt, rapporterar Romano.

”The Magpies” sägs vilja behålla brassen och är tydliga med att de inte vill sälja honom för den summan.

Guimarães noterades för nio mål och sex assist på 38 Premier League-matcher den gångna säsongen. Hans avtal löper ut 2028.