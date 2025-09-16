Uppgifter: Aston Villa nobbade Martinez-bud

Emiliano Martinez stannade i Aston Villa.

Men det rycktes i honom rejält i somras.

Enligt transferjournalsiten Nicolo Schira lade Galatasaray ett bud på målvakten.

Foto: Alamy

Emiliano Martinez kopplades ihop med en flytt från Aston Villa i somras. Det ryktades bland annat om en övergång till Manchester United.

Någon flytt blev det inte – och Martinez är fortsatt burväktare i Aston Villa.

Enligt silly-journalisten Nicolo Schira försökte turkiska Galatasaray med argentinaren. Ett bud värt runt 25 miljoner euro (cirka 273 miljoner kronor). Enligt Schira ahde det gått så långt att spelaren och den turkiska klubben var överens. Sedan valde Aston Villa att avböja budet.

Martinez skrev nyligen ett nytt kontrakt med Birminghamklubben till sommaren 2029.