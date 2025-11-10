Uppgifter: Atalanta kan sparka Juric

Atalanta har det tungt i Serie A.

Enigt uppgifter från Sky Sports Italia är tränaren Ivan Juric påväg bort.

Foto: Bildbyrån

Atalanta har haft en tung inledning på säsongen. Efter elva spelade omgångar ligger klubben på 13:e plats i Serie A.

Ivan Juric tog över som huvudtränare i somras, efter att Gian Piero Gasperini lämnat för Roma. Nu kan även Juric vara på väg bort. Enligt Sky Sports Italia överväger Atalanta ett tränarbyte, och Raffaele Palladino pekas ut som huvudkandidat att ta över laget.

I Atalanta spelar Isak Hien, som har startat nio av lagets elva ligamatcher den här säsongen.